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Депутат Европарламента от Польши Януш Корвин-Микке, известный скандальными заявлениями об Украине, заявил о сложении депутатских полномочий.

Об этом он заявил в четверг, сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Политик заявил, что покидает Европарламент, чтобы вернуться в национальную политику накануне выборов в 2019 году.

«Я потратил огромное количество времени в Брюсселе», - сказал он, добавив, что чувствовал себя «изгнанником» в столице бельгийской столицы и в Страсбурге, где также проходят заседания парламента ЕС.

Корвин-Микке известен антиукраинской позицией и поддержкой аннексии Крыма. Он  заявлял, что Польша готовила снайперов, которые расстреливали людей на Майдане.

Он также заявлял, что Украина, а не Россия, является врагом Польши.

В конце 2015 года прилетел в оккупированный Крым. На аннексированный Россией полуостров евродепутат отправился через Москву. В связи с этим ГПУ открыла против него дело.

Кроме того, во время выступления против введения единого билета для путешествий по странам Европы Корвин-Микке завершил свою речь нацистским приветствием. 

Корвин-Микке попал под санкции Европарламента за оскорбление женщин.
ForUm

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