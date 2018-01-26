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По предварительной версии следствия, разбившийся в Кременчуге вертолет летел на небольшой высоте, и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни.

По данному факту открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба МВД.

Следователи квалифицируют дело по статье № 276 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины – (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Дело уже внесено в ЕРДР.

Сегодня, 26 января, месте происшествия вместе со следователями  будут работать инспекторы авиации, чтобы исследовать обломки вертолета и место падения во время светлого время суток и сделать профессиональные заключения.

«Известно, что погибшие – члены экипажа – принадлежали к ЧАО «АК «Украинские вертолеты». Все они были опытными пилотами с большим стажем работы. Среди погибших жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 рождения», - сообщили в ведомстве.

Все разрешительные документы на полет были в порядке.

Специалисты ГосЧС длительное время боролись с огнем и охлаждали детали вертолета.

Правоохранители полностью оцепили место происшествия. Опасаясь обрыва линий электропередач, специалисты обесточили прилегающие населенные пункты и отключили газ. Сейчас все коммуникации работают в обычном режиме.

Следственные действия продолжаются.

 
ForUm

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