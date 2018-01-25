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В Киеве задержана преступная группа из числа действующих полицейских, которые «крышевали» воров на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«В четверг, 25 января, по результатам длительной и тщательно подготовленной спецоперации прокуратуры Киева и Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержаны члены организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении.

Возглавлял группу подполковник полиции – начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек как минимум 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность «работать» на вокзале. Кроме того, воры систематически делились с сотрудниками полиции похищенным у путешествующих граждан имуществом.

Сейчас 7 членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входивших в состав организованной преступной группы.

В рамках указанного расследования проведено более 35 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и в служебных помещениях должностных лиц Нацполиции.

Также подготовлены ходатайства об избрании каждому из членов преступной группировки пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

 
ForUm

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