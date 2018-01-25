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Кабинет Министров в рамках внедрения реформы государственной службы изменил структуру заработной платы чиновников и снизил долю дополнительных выплат, что в дальнейшем сделает невозможным любые дискриминационные действия, прежде всего начисления чрезмерных премий, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ..

Комментируя данное решение, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что речь идет о четком соблюдении существующего законодательства.

«Речь о невозможности чиновников начислять себе «баснословные» премии. Речь идет об изменении структуры выплаты. Надо утолить аппетиты, когда накручивают надбавки. Когда на местах люди будут получать качественный сервис от чиновника, тогда можно будет говорить о (дополнительном) поощрении», – сказал глава правительства.
ForUm

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