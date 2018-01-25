В Феодосии оккупационные власти изъяли в торговых сетях и уничтожили партию сыра и колбасных изделий производства Украины и стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«В ходе проверочных мероприятий был установлен факт хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. В частности, государственные инспекторы выявили и изъяли из оборота сыры в ассортименте общим весом 73,9 кг и колбасные изделия в ассортименте общим весом 72,5 кг производства Украины и стран Евросоюза», – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанная продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания.