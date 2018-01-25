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Президент Петр Порошенко на «Украинском завтраке» в Давосе заявил о том, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода и это решение якобы будет зависеть от успешности предстоящих 6 месяцев.

«У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью», - ответил президент на вопрос о его участии в выборах, сообщает ZN.ua.

Он также добавил: «Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными».

Как известно, очередные выборы президента пройдут весной 2019 года.

 
ForUm

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