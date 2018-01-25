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В пригороде Милана поезд сошел с рельсов. Два человека погибли, 10 получили серьезные ранения, передает агентство Рейтер.

Инцидент произошел около семи утра между станциями Segrate и Pioltello в пригороде Милана, сообщает Би-би-си.

Представитель компании-перевозчика Ferrovie dello Stato сообщил Рейтер, что авария случилась за 40 км от города.

Издание Il Post также сообщает о двух погибших. Еще пять человек, по данным издания, застряли в покореженном поезде, 50 человек получили не серьезные ранения.

Полностью заполненный поезд выехал в Милан в 6:17 утра из городка Кремона, расположенного поблизости, отмечает издание.

Движение поездов в Милан пока приостановлено.

 
ForUm

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