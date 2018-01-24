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Из плена боевиков освобожден старший солдат 92-й бригады Роман Савков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Только что лично поздравил освобожденного из плена старшего солдата 92-й бригады Романа Савкова, которого пленили под Красногоровкой», – отметил он.

«Поздравляю со вторым днем рождения. Добро пожаловать домой, Роман. Счастлив, что нам это удалось», – заявил Президент.

Порошенко также сообщил, что поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение Савкова.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что Савков попал в плен террористов тяжело раненным. «В Макеевской колонии ему не давали лекарств, хотя он нуждался в специальном лечении и имел обострение сахарного диабета», – подчеркнула она.

«Сегодня, благодаря усилиям президента Порошенко, его команды, Минской группы Романа Савков освобожден из ОРДО. В скорой его везут на Киев. Уже завтра Роман обнимет маму и друзей. С ним уже говорили по телефону Президент, поздравил воина на свободе. И мама Валентина счастлива. Мы же – боремся за других наших героев», – отметила Геращенко.
ForUm

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