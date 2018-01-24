также в разделеОбщество
24 января. Картина дня 13
На Донетчине разоблачили агентурную сеть террористов 16
Генерал США: Американское оружие может изменить ситуацию на Донбассе 31
Тела погибших в Кабуле доставили в Украину 22
От НАБУ через суд требуют предоставить документы о сотрудничестве с ФБР 15
После обысков НАБУ не вручало подозрение Пимаховой 20
Освобожденный из плена Савков выжил в плену благодаря нелегальному инсулину 35
Все спасенные в Кабуле украинцы вернулись домой 34
Обстрел Еленовки и Докучаевска: Следком завел дела на украинских военных 38
Из плена боевиков освобожден боец 92-й бригады 41
Данные о поставках в ВСУ беспилотников и ПТРК засекретили 31
В НАБУ рассказали, что искали у Пимаховой 45
Украина вернула 13 детей-сирот, вывезенных в РФ 27
Парубий: Расстрелы на Майдане начали представители спецслужб РФ 264
Золотарев: Информационная политика Банковой направлена на то, чтобы скрыть, как идут переговоры о втором этапе обмена пленными 56
Пимахова считает обыски НАБУ местью 39
Синоптик спрогнозировала, когда Украине ждать потепления 170
МИД призвал Euronews исправить сюжет о Крыме 109

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассчитывает, что новое оборудование для печати украинских паспортов для жителей ОРДЛО заработает на Донбассе уже в январе-феврале 2018 года.

«Комплекты оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения, уже закуплены и переданы туда. Я надеюсь, оно уже сможет в этом месяце или в феврале заработать», - сказал Тука, сообщает Укринформ.

По его словам, это позволит жителям на подконтрольных украинской власти территориях, в том числе и тем, кто достиг 16-летнего возраста, быстрее получать документы и не ждать по 2-3 месяца своей очереди.

Сейчас же, признал чиновник, ощущаются определенные проблемы разного рода с документооборотом на оккупированных территориях.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги