Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассчитывает, что новое оборудование для печати украинских паспортов для жителей ОРДЛО заработает на Донбассе уже в январе-феврале 2018 года.

«Комплекты оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения, уже закуплены и переданы туда. Я надеюсь, оно уже сможет в этом месяце или в феврале заработать», - сказал Тука, сообщает Укринформ.

По его словам, это позволит жителям на подконтрольных украинской власти территориях, в том числе и тем, кто достиг 16-летнего возраста, быстрее получать документы и не ждать по 2-3 месяца своей очереди.

Сейчас же, признал чиновник, ощущаются определенные проблемы разного рода с документооборотом на оккупированных территориях.