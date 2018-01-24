Украине в 2017 году удалось вернуть с территории Российской Федерации 13 детей-сирот.

Об этом сказал на пресс-конференции заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает Укринформ.

«13 детей-сирот, оставшихся без родительской опеки, вернулись с территории РФ на территорию Украины. Для детских домов семейного типа приобретено два жилых дома», - сказал Тука.

По его словам, в целом количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и перемещенных на контролируемую с оккупированной территории, выросло до 1307.