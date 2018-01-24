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В селе Новоселки Макаровского района по ул. Широкая, 4, в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв природного газа с последующим горением.

По данным ГосЧС, ЧП произошло во вторник, 23 января, вечером.

В результате взрыва погиб 1 человек и 2 человека госпитализированы в больницу – женщина с ожогами шеи и лица и мужчина с гипертоническим кризом.

В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между 1 и 2 этажами. Все жители дома временно отселены к родственникам и соседям.

В 07:10 24 января подразделения ГосЧС пожар ликвидировали. Продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома.
ForUm

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