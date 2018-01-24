Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба.
23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не зафиксировано.
«Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня», - отмечается в сообщении.
Полное прекращение огня предоставляет больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности.
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