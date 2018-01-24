также в разделеОбщество
Замглавы патрульной полиции Борисполя погорел на взятке 24
23 января. Картина дня 34
На интерактивной карте свалок обозначили пункты приема вторсырья 26
По примеру всех беглецов: Дыминский подал жалобу в Интерпол 44
Минздрав призвал украинцев прививаться от дифтерии 37
В Украине отменили ВНО по русскому языку 36
Из Польши вышлют 63 украинцев 52
Для усиления охраны границы на Буковине привлекли Нацгвардию 40
Минздрав ответил Москалю: Закарпатью направят 10 тысяч вакцин 30
Суд отказался закрыть дело об исчезновении Гриба в Беларуси 30
Регистрация на ВНО стартует 6 февраля 29
Главу Госаудита подозревают в незаконном обогащении 64
С начала года в Украине корью заболели 2084 человека 29
Суд вслед за сыном Авакова снял арест с недвижимости Чеботаря 50
Минздрав уверяет, что проблем с наличием вакцин от кори не будет 28
Запорожский аэропорт возобновил работу 43
Преступления против Майдана расследует прокурор, обвинявший активистов 37
В Ривном котов собираются признать частью экосистемы 51

Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба.

23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

«Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня», - отмечается в сообщении.

Полное прекращение огня предоставляет больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги