Американская киноакадемия назвала шорт-листы всех номинаций на премию «Оскар» за 2018 год. Церемония оглашения состоялась в Лос-Анджелесе рано утром по местному времени.

Финальное голосование за обладателей награды состоится с 20 по 27 февраля. Всего золотые статуэтки будут присуждены в 24 номинациях, сообщает 112 Украина.

Лучший фильм года

«Зови меня своим именем»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Прочь»

«Леди Птица»

«Призрачная нить»

«Секретное досье»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая режиссура

«Дюнкерк», Кристофер Нолан

«Прочь», Джордан Пил

«Леди Птица», Грета Гервиг

«Призрачная нить", Пол Томас Андерсон

«Форма воды», Гильермо дель Торо

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»

Дэниел Дей Льюис, «Призрачная нить»

Дэниел Калуя, «Прочь»

Гэри Олдмен, «Темные времена»

Дэнзел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»

Лучшая мужская роль второго плана

Виллем Дефо, «Проект «Флорида»

Вуди Харельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Ричард Дженкинс, «Форма воды»

Кристофер Пламер, «Все деньги мира»

Сэм Рокуэл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая женская роль

Салли Хокинс, «Форма воды»

Френсис Макдорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Марго Робби, «Я, Тоня»

Сирша Ронан, «Леди Птица»

Мэрил Стрип, «Секретное досье»

Лучшая женская роль второго плана

Мэри Джей Блайдж, «Ферма «Мудбаунд»

Элисон Дженни, «Я, Тоня»

Лесли Манвил, «Призрачная нить»

Лори Меткаф, «Леди Птица»

Октавия Спенсер, «Форма воды»

Лучший оригинальный сценарий

«Любовь – болезнь»

«Прочь»

«Леди Птица»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший адаптированный сценарий

«Зови меня своим именем»

«Горе-творец»

«Логан»

«Игра Молли»

«Ферма "Мудбаунд»

Лучший фильм на иностранном языке

«Фантастическая женщина»

«Инсульт»

«Нелюбовь»

«О теле и душе»

«Квадрат»

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Бэби босс»

«Добытчица»

«Коко»

«Фердинанд»

«С любовью, Винсент»

Лучшая песня

Mighty River, из фильма «Ферма «Мудбаунд»

Mystery Of Love, из фильма «Зови меня своим именем»

Remember Me, из мультфильма «Коко»

Stand Up For Something , из фильма»Маршалл»

This Is Me, из фильма «Величайший шоумен»

Лучшая работа художника-постановщика

«Красавица и чудовище»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

Лучшая операторская работа

«Бегущий по лезвию 2049»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Ферма "Мудбаунд»

«Форма воды»

Лучшая музыка

«Дюнкерк»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший монтаж

«Малыш на драйве»

«Дюнкерк»

«Я, Тоня»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшие визуальные эффекты

«Бегущий по лезвию 2049»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Стражи галактики-2»

«Конг: остров черепа»

«Война за планету обезьян»

Лучший дизайн костюмов

«Красавица и чудовище»

«Темные времена»

«Призрачная нить»

«Форма воды»

«Виктория и Абдул»

Лучший звуковой монтаж

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучший грим

«Темные времена»

«Виктория и Абдул»

«Чудо»

В этом году церемонию вручения «Оскара» проведут немного позже обычного, чтобы избежать ее совпадения по времени с открытием зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Ведущим шоу второй раз подряд станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел.