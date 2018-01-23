Международный аэропорт «Запорожье» из-за сильного снегопада, который шел всю ночь, временно не работает. Об этом сообщили в руководстве коммунального предприятия.

«Накануне - 22 января, несмотря на крайне сложные погодные условия, все рейсы прибыли и были отправлены по расписанию. Однако из-за метели, продолжавшейся всю ночь, сегодня утром мы имеем вынужденный перерыв в работе: задерживается вылет рейса Запорожье - «Жуляны» компании «Мотор Сич», еще один рейс - Запорожье - «Борисполь» компании МАУ - отменен - совмещен с дневным рейсом компании», - сообщили на предприятии.

Сейчас аэропорт «Запорожье» проводит работы по расчистке взлетно-посадочной полосы.

Коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Запорожье» создано в январе 2013 года путем передачи в коммунальную собственность Запорожского горсовета целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Международный аэропорт «Запорожье», сообщает Укринформ.

КП «Международный аэропорт «Запорожье» имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс, взлетно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, а также оборудованную грунтовую полосу. В аэропорту ведется строительство нового терминала.