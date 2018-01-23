также в разделеОбщество
На интерактивной карте свалок обозначили пункты приема вторсырья 8
По примеру всех беглецов: Дыминский подал жалобу в Интерпол 22
Минздрав призвал украинцев прививаться от дифтерии 17
В Украине отменили ВНО по русскому языку 14
Из Польши вышлют 63 украинцев 17
Для усиления охраны границы на Буковине привлекли Нацгвардию 24
Минздрав ответил Москалю: Закарпатью направят 10 тысяч вакцин 17
Суд отказался закрыть дело об исчезновении Гриба в Беларуси 19
Регистрация на ВНО стартует 6 февраля 24
Главу Госаудита подозревают в незаконном обогащении 48
С начала года в Украине корью заболели 2084 человека 22
Суд вслед за сыном Авакова снял арест с недвижимости Чеботаря 42
Минздрав уверяет, что проблем с наличием вакцин от кори не будет 21
Запорожский аэропорт возобновил работу 30
Преступления против Майдана расследует прокурор, обвинявший активистов 32
В Ривном котов собираются признать частью экосистемы 46
Завтра из плена будет освобожден военнослужащий ВСУ Роман Савков 58
Украина улучшила позиции в рейтинге лучших стран мира 108

Сегодня утром в оккупированном Крыму в поселке Новый Мир и городе Старый Крым ФСБ провела обыски в домах крымских татар, сообщает «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

«В Новом Мире (за с.Родниковое, Симферпольский район) по предварительным данным в 4:00 в дом Рамазановых ворвались сотрудники ФСБ, после чего провели обыск у Рамазанова Исмаила (сын). В 7:00 увезли по адресу: ул. Тургенева, 26», – говорится в сообщении.

По словам отца Исмаила, в момент обыска были изъяты телефон, планшет, украинские документы, так же под кроватью были «найдены» более 20 патронов. «Обыск прошел достаточно грубым образом. Исмаила сразу заковали в наручники. Ему предъявили обвинение в пропаганде экстремизма», – подчеркнули в организации.

Адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что по пути в СК РФ Рамазанова избили.

Кроме того, в Старом Крыме по улице Пионерская, 24 сотрудники ФСБ провели обыск в доме родителей 27-летнего водителя Джамбаза Мухсина.

«В доме Мухсина была пожилая мама, сам Мухсин на момент обыска был уже на работе, однако после получения информации о наличии в доме силовиков, сразу же приехал.

В ходе обыска в доме были выбиты окна. Дом принадлежит родителям Мухсина. На данный момент обыск в доме окончен. Сейчас силовиками проехали на квартиру в пос. Приморское, где проживает сам Мухсин», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги