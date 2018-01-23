Сегодня утром в оккупированном Крыму в поселке Новый Мир и городе Старый Крым ФСБ провела обыски в домах крымских татар, сообщает «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

«В Новом Мире (за с.Родниковое, Симферпольский район) по предварительным данным в 4:00 в дом Рамазановых ворвались сотрудники ФСБ, после чего провели обыск у Рамазанова Исмаила (сын). В 7:00 увезли по адресу: ул. Тургенева, 26», – говорится в сообщении.

По словам отца Исмаила, в момент обыска были изъяты телефон, планшет, украинские документы, так же под кроватью были «найдены» более 20 патронов. «Обыск прошел достаточно грубым образом. Исмаила сразу заковали в наручники. Ему предъявили обвинение в пропаганде экстремизма», – подчеркнули в организации.

Адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что по пути в СК РФ Рамазанова избили.

Кроме того, в Старом Крыме по улице Пионерская, 24 сотрудники ФСБ провели обыск в доме родителей 27-летнего водителя Джамбаза Мухсина.

«В доме Мухсина была пожилая мама, сам Мухсин на момент обыска был уже на работе, однако после получения информации о наличии в доме силовиков, сразу же приехал.

В ходе обыска в доме были выбиты окна. Дом принадлежит родителям Мухсина. На данный момент обыск в доме окончен. Сейчас силовиками проехали на квартиру в пос. Приморское, где проживает сам Мухсин», – сказано в сообщении.