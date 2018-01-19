Суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця сняли украинский флаг, потоптали и вытерли об него обувь. Они должны вернуть владельцу эквивалентную за него сумму и заплатить штраф, сообщает Польское радио.

В сентябре прошлого года видеокамера муниципальной стражи на свидницкой площади Рынок зафиксировала троих парней, которые снимали из дома украинский флаг. Его повесило над входом в Судетскую промышленно-торговой палату агентство по трудоустройству Smart Work, которое имеет офис в том доме.

На фотографиях по мониторингу было видно, как молодая женщина вылезает на плечи мужчине и снимает флаг. Затем они на улице топчут и вытирают об него свою обувь.

Муниципальная стража задержала нарушителей на месте и вызвала полицию, а на своем портале сообщила, что «осуществлено публичное надругательство, уничтожен и поврежден» флаг, а задержанные подозреваются в нарушении одной из статей Уголовного кодекса Польши.

Согласно статье, тот, кто в Польше презирает, уничтожает, повреждает или устраняет один из государственных символов иностранного государства, установленный в общественном месте представительством этого государства или в соответствии с распоряжением польского органа власти, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года.

Однако полиция Свидницы предъявила задержанным обвинения в «краже и уничтожении имущества», заявив, что над флагом не было совершено надругательство, поскольку он вывешен в частном порядке, а не правительством или органом власти.

Нарушителями оказались 20-летняя Катажина С., 21-летняя Марта В. и 25-летний Анджей Б. За уничтожение украинского флага они должны заплатить фирме по посредничеству труда 150 злотых. Каждый из них заплатит также 300 злотых штрафа.