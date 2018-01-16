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С сегодняшнего дня за билеты в международных железнодорожных кассах можно рассчитаться платежными карточками. Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Он напомнил, что до сих пор билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.

«Теперь устранили несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами. Расширяем и сеть международных железнодорожных касс», – отметил Кравцов.
ForUm

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