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В результате взрыва обрушился жилой дом в бельгийском городе Антверпен, ранив два десятка человек.

По данным полиции за обрушения здания пострадали от 10 до 20 человек. Причина взрыва не ясна, однако в полиции не связывают его с терроризмом, сообщает Укринформ.

Сильный взрыв, который произошел в итальянском ресторане в районе Паарденмаркт, также повредил три соседних здания.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. Отмечается, что спасатели уже достали из-под завалов 4 человека, еще как минимум три находятся в ловушке.
ForUm

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