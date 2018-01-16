Вчера вечером, 15 января, в Николаеве задержаны члены преступной группировки, возглавляемой руководителем фракции «Оппозиционный блок» в городском совете Игорем Копейкой, которых подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ», – отметил он.

По словам генпрокурора, эта организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. «В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом своему руководству», – подчеркнул Луценко.