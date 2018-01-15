В декабре 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,2 процентного пункта до 1,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 354,4 тыс. безработных.

На 1 декабря 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 309 тыс. безработных, сообщают Українські Новини.

Количество вакансий в декабре составило 50,4 тыс. (70 человек претендуют на 10 вакансий).

Средний размер пособия на одного безработного - 2 331 гривня.