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В Кабинете Министров предлагают обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога.

Соответствующий проект постановления Кабмина разработало Министерство экономического развития и торговли.

Минэкономики предлагает обязать всех без исключения субъектов хозяйствования, которые продают товары (включая продажи дистанционным способом) или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием терминалов, сообщает Delo.ua.

Торговцы, которые работают на общей системе налогообложения, должны будут установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года. Плательщики единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, которые работают в городах, должны обеспечить возможность безналичного расчета до 1 января 2019 г. Для «единщиков» второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв.м. и для работающих в селах торговцев норма станет обязательной с 1 июля 2019-го. Упрощенцы первой группы должны обзавестись платежными терминалами до 1 января 2020 года.

При этом контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба. В Министерстве экономики подсчитали, что введение таких требований повлияет приблизительно на 183 тыс. малых и микропредпринимателей. Согласно оценкам ведомства, на установку платежного терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит свыше 6 тыс. грн. Расходы всех субъектов, которые попадут под регулирование, в течение первого года составят свыше 1,21 млрд грн.
ForUm

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