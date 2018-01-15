В районе проведения АТО подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа «Орлан-10», сообщает пресс-центр штаба.

«14 января на Донбассе зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения. С начала перемирия (23 декабря) это уже третий сбитый БПЛА этого типа», - говорится в сообщении.

«Орлан-10» является составной частью комплекса воздушной разведки, наблюдения и мониторинга. Этот беспилотный самолет-разведчик оснащен системой радиоэлектронной борьбы, тепловизором, фото- и видеоаппаратурой. Он способен создавать карты местности в 3D и даже управлять развитием боя.