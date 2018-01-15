Следственный комитет России возбудил более 200 уголовных дел по фактам преступлений на востоке Украины. Об этом заявил председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью Российской газете.

«С 2014 года по настоящее время следователи Следственного комитета возбудили 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине», - сказал он.

Так, только за последние два месяца СК возбудил 13 новых уголовных дел по фактам обстрелов Донбасса якобы военными ВСУ.

В ноябре прошлого года Бастрыкин сообщил о 196 уголовных делах.

В интервью РГ председатель СК заявил, что по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. По 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица Вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства.

«Украинские военнослужащие в течение трех лет неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», - заявил Бастрыкин.

Кроме того, по его словам, восемь человек объявлены Россией в международный розыск за нападения на здания российского посольства и генконсульства в Украине.



