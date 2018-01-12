также в разделеОбщество
В НБУ назвали причину роста цен выше прогнозируемого 8
Гройсман предложил Путину вернуть военную технику вместе с Крымом 17
Депутат Одесского облсовета пытался дать взятку детективу НАБУ 17
«Укравтодор» назвал дороги, которые отремонтируют в этом году 15
В Украину идут сильные морозы 59
Медведчук назвал точное количество освобожденных 42
СМИ: ВСУ начинают подготовку операторов Javelin 17
В оккупированном Донецке пропала мобильная связь с Украиной 93
В России опровергли информацию о «заминированном» поезде из «ДНР» 31
В Харькове задержали военного за «отжим» авто 86
МИД отреагировал на заявление Путина о возврате военной техники Украине 216
ВВС: О втором этапе обмена Медведчук сообщил еще в конце ноября 43
В польской компании объяснили, почему одели украинцев в сине-желтую униформу 44
Украина открывает за рубежом 10 визовых центров 51
Штаб: Боевики ради наживы взорвали тела своих погибших 87
Медведчук об обмене: Без активного участия президента РФ и поддержки РПЦ это было бы невозможно 31
Свидетельства сгорели: Точную причину пожара в «Виктории» установить невозможно 72
Глава МИД Румынии не видит проблемы в выдаче румынских паспортов украинцам 94

С начала АТО саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили 177 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В районе проведения АТО продолжается опасная и важная работа саперных подразделений Вооруженных сил Украины по выявлению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, которыми обильно усеяна многострадальная земля Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении

В Минобороны отметили, что в течение недели военнослужащие Вооруженных сил Украины проверили почти 6,5 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 179 единиц.

Всего с начала АТО саперные подразделения ВС Украины проверили около 3 тысяч 640 га территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили 177 000 728 взрывоопасных предметов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги