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Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она продолжает запугивать и препятствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе выполнять свои обязанности.

С таким заявлением выступил в четверг в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Кемиан, сообщает Укринформ.

«Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Украине является критически важным компонентом реагирования ОБСЕ. СММ играет важную роль в процессе имплементации Минских соглашений. Однако Россия и ее ставленники продолжают запугивать, беспокоить и нападать на наших наблюдателей, а также ограничивать им доступ, мешая выполнять свои полномочия», - подчеркнул представитель США.

Он отметил, что Миссия должна иметь возможность предоставлять государствам-членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, «в том числе с территории Крыма, остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ».

Американский дипломат заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение СММ и ее наблюдателей необходимыми инструментами и ресурсами для выполнения своего мандата. «Однако, очевидно, что СММ увеличилась и поэтому требует организационных реформ», - отметил американский представитель.

В этой связи он призвал председательствующую в организации Италию «возглавить усилия по интеграции и улучшения функций безопасности СММ, проведения операций и управления».
ForUm

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