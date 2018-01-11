Развитие рынка криптовалюта не может оставаться без внимания государства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

На заседании были рассмотрены результаты испытаний на уязвимость от кибератак информационно-телекоммуникационных систем органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры, наиболее важных для безопасности и обороны государства; вопросы защиты информации в системе биометрической верификации и фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также другие вопросы кибернетической защиты страны.

Кроме того, участники заседания рассмотрели комплекс проблем, связанных с неконтролируемым оборотом криптовалюты на территории Украины.

По информации руководства НБУ, СБУ и Нацполиции, отсутствие внешнего и внутреннего контроля за оборотом криптовалюты и анонимность расчетов создают потенциальные предпосылки для их использования с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем, оплаты запрещенных к свободному обращению товаров, в частности, наркотиков и оружия, что дает возможность финансирования терроризма, в частности, на оккупированных территориях Украины.

По словам Турчинова, дальнейшее отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия законодательной и нормативной базы «создает угрозы для экономики и безопасности государства». «Учитывая быстрое развитие криптовалют в мире, этот вопрос не может оставаться без внимания государства», - отметил секретарь СНБО.

Координационный центр кибербезопасности поручил соответствующим органам власти создать рабочую группу для наработки нормативно-правовых предложений по регулированию этого вопроса; определение государственного регулятора и порядка функционирования рынка криптовалют; порядку проведения мониторинга транзакций с использованием криптовалюты и идентификации субъектов криптовалютних операций; а также порядка налогообложения доходов от осуществления криптовалютних операций в соответствии с требованиями законодательства Украины. Национальным банком Украины прорабатывается вопрос целесообразности выпуска собственной криптовалюты.

Кроме того, поручено разработать механизм обеспечения доступа правоохранительных органов к данным криптовалютных бирж с обязательством указанных субъектов хранить информацию обо всех транзакциях в течение срока, установленного законодательством для финансовых организаций, и раскрытия информации о клиенте по мотивированному запросу. Разработка и внедрение всех этих мероприятий будет предусматривать также развитие международного сотрудничества по внедрению комплексного регулирования обращения криптовалют и избегания криминализации этого сегмента.