Беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии, несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе в Украине. Об этом заявил начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба РФ Александр Новиков, сообщает РИА Новости.



По словам генерал-майора, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.

Это вещество производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов в Украине. ТЭН нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов.

Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.

Представитель генштаба РФ добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.

«Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров», — рассказал он.



В ночь на 6 января боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, запустив дроны из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб».

Для атаки террористы использовали 13 ударных БПЛА: 10 в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Семь из них уничтожили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Как рассказал Новиков, полет беспилотников заранее запрограммировали. При этом координаты, заложенные в программах управления, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете.

Один из аппаратов был оснащен видеокамерой и предназначался для контроля и корректирования ударов.