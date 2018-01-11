Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ввести штрафные санкции или уголовную ответственность для отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором, сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацсовете отметили, что им поступают обращения, которые касается выступлений украинских артистов, активно гастролируют в РФ. «В этой ситуации Национальный совет не имеет никаких рычагов влияния на телерадиоорганизации, потому что закон вообще об этом ничего не говорит. В этом случае любое действие регулятора на ограничение будет обжаловано в суде, и шансы отстоять позицию, которая может быть понята с точки зрения этических стандартов, но не имеет юридических оснований, равнозначны нулю», – говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что эта ситуация может быть решена только в законодательном поле.

«Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно на определенный период. В таком случае национальный регулятор получит реальные рычаги влияния на вещателей», – подытожили в Нацсовете.

Напомним, 5 октября Верховная Рада обязала организаторов мероприятий в Украине советоваться с СБУ в отношении артистов, которых хотят пригласить из Российской Федерации.

7 ноября данный закон подписал Президент.