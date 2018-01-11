Все импортируемые в Украину польские сыры при проверке оказались на 100% фальсификатом, сообщает Госпродпотребслужба.

«Наиболее заметно отсутствие контроля в молочной отрасли. Фальсифицируется и сливочное масло, и молоко, и сметана. Продукты разбавляют пальмовым маслом, в детском питании находим антибиотики», - рассказал председатель правления общественной организации «Всеукраинская ассоциация по защите прав потребителей «Потребительское доверие» Максим Гончар.

По его словам, импортеры, в том числе европейские, массово сбывают на украинском рынке неликвид.

«Украинцы ментально воспринимают импортное как качественное. А на самом деле проверенные нами польские сыры на 100% оказались фальсификатом. Вся продукция в разном процентном составе содержала жиры немолочного происхождения. Сопроводительной документации нет: ни паспорта качества, ни таможенной декларации, ни транспортной накладной. Все это контрабанда, - говорит Гончар. - Почему продукция незаконно попадает на наш рынок, это уже вопрос к службе безопасности».

Среди украинской продукции фальсификата обнаружили почти 50%, ежегодно его становится все больше, добавил Гончар.

С апреля производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения. Такую возможность государственные органы получат с началом действия закона № 2042-VIII «Государственный контроль, осуществляемый с целью проверки соответствия законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных».

Сейчас же на проверки бизнеса наложен мораторий. Как следствие – украинцев кормят фальсификатом.