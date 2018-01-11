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Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию попросил воздержаться.

Новые рекомендации, включающие предостережения о рисках в той или иной стране, были опубликованы 10 января, сообщает «Украинская правда».

Так, все страны были поделены на четыре группы.

В первую группу попали государства, где достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Здесь оказалась большая часть стран мира, в частности Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства Евросоюза, почти все бывшие республики СССР (кроме РФ, Украины и Азербайджана) и многие другие.

Отмечается, что Украина - во второй группе, где, по оценке Вашингтона, необходима повышенная осторожность, из-за угрозы терактов, а также в связи с «преступностью и беспорядками».

В этот список попали ряд западноевропейских стран, включая Германию, Великобританию и Францию.

Также Во вторую группу занесли еще Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию и другие государства.

Путешествия в государства третьей группы, куда попала Россия, власти США рекомендует пересмотреть.

В Госдепе такую оценку пояснили тем, что в  РФ сохраняется опасность терроризма, а американские граждане  там «часто» подвергаются различным притеснениям.

В эту же группу по разным причинам внесены Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция и другие.

Из-за возможной угрозы жизни американские власти не советуют своим гражданам ездить в страны четвертой категории, где оказались Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали и ряд других государств.
ForUm

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