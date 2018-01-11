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Наблюдательный совет «ПриватБанка» 10 января назначил чеха Петра Крумханзла на должность председателя правления и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году. Работал на высших руководящих должностях в ведущих банках Европейского Союза.

«В процессе оценки кандидатов на должности в правлении «ПриватБанка», мы прежде всего руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт операционного управления и внедрения инструментов контроля. Петр отвечает всем этим основным требованиям, и он уже доказал на практике свою способность эффективно реорганизовать слабые стороны банков. Сосредоточенность на трансформациях с целью совершенствования операционной эффективности является его неоспоримым преимуществом. Лично на меня он произвел впечатление вдохновенного и высокомотивированныго человека. Кроме того, он будет сосредоточен больше на операционном управлении банком, чем на саморекламе. Также, Петр свободно владеет английским и русским языками, что в значительной мере будет способствовать эффективному взаимодействию с остальными членами усиленной команды «ПриватБанка», - отметил председатель наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча.
ForUm

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