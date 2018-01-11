За прошлые сутки во время выполнения боевых задач погибли трое украинских военных, еще трое – получили ранения, а один – получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Прошедшие сутки отличилась определенным обострением ситуации в районе проведения АТО. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, в том числе из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Та, по данным штаба, на луганском направлении, в темную пору суток боевиками были обстреляны из минометов различных калибров укрепления Вооруженных сил Украины вблизи Троицкого.

Особую огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги. В частности на подступах к Луганскому агрессор неоднократно, как днем ​​так и вечером, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вокруг Новолуганского полтора часа враг обстреливал наши позиции из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров. Из-за того, что в последнем случае обстрелы захватчиков имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу жизни и здоровью украинских воинов, наши защитники были вынуждены подавить огневую активность оккупантов из вооружения не запрещенного Минскими договоренностями.

На донецком направлении противник нарушал договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.

В штабе подчеркнули, что всего за прошлые сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные дали агрессору адекватный ответ.