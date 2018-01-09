Евросоюз готовится утвердить 2025 год в качестве крайнего срока для следующей волны расширения, но споры в Балканских странах могут задержать этот процесс.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на EUobserver.

По данным издания, 14 февраля Еврокомиссия утвердит новый стратегический документ, в котором будет установлена ​​соответствующая дата.

«У западных балканских партнеров теперь есть историческое окно возможностей. С сильной политической волей, внедрением реальных реформ и решением длительных споров с соседями, Черногория и Сербия должны быть готовы к членству до 2025 года», - говорится в проекте документа.

Документ также указывает, что Албания, Босния, Македония и Косово «также должны быть хорошо развиты на европейском пути к тому времени» или, согласно альтернативной фразе, помещенной в скобки, их «переговоры... должны хорошо развиться к тому времени».

Сербия и Черногория уже открыли переговоры о вступлении в ЕС. Албания и Македония надеются сделать это в текущем году, если Македония сможет решить спор о своем названии с Грецией.

Босния надеется получить статус «кандидата», тогда как Косово пытается официально попросить, чтобы его назвали кандидатом.

Документ Еврокомиссии предупреждает, что местные споры могут задержать «амбициозные сроки».

«ЕС не может и не будет импортировать двусторонние споры, поэтому все заинтересованные партнеры с западных Балкан должны урегулировать такие споры в срочном порядке», - говорится в проекте.

Документ предлагает решать исключительные пограничные споры в арбитражных судах, например в Гааге, и любое решение должно быть «обязательным, окончательным» и «полностью уважаться».

Наиболее серьезный спор касается непринятия Сербией независимости Косова.

В документе Еврокомиссии говорится, что «всесторонняя нормализация отношений между Сербией и Косовым в форме юридически обязывающего соглашения «была бы решающей» для обеих стран в плане перспектив присоединения к ЕС.

Однако проблемы Косова выходят за пределы Сербии. Пять стран-членов ЕС также не признают независимость страны.

Еще один нерешенный вопрос – спор о названии Македонии – может быть решен в ближайшие несколько месяцев.

Греция долгое время блокировала македонские переговоры о вступлении в ЕС и НАТО, поскольку название Македонии, по ее мнению, означает территориальную претензию на пограничный греческий регион с таким же названием. Но правительства в Скопье и Афинах показали, что они близки к урегулированию вопроса в ООН.