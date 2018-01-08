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Во Львове женщина-водитель с признаками наркотического опьянения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

7 января около 13:00 на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. По требованию патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения с нарушителем инспекторы обнаружили у нее признаки наркотического опьянения.

«Вдруг женщина намеренно совершила движение и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом, вывернув рулем, сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Провезя его по упомянутой улице, повернув на улицу Ю.Захаревича, а затем на улицу Котляревского, сбросила патрульного с капота и на большой скорости покинула место происшествия», - говорится в сообщении.

Патрульного забрала скорая. У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки. Между тем патрульные установили, кому принадлежит автомобиль, и обнаружили его во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала.

Личность гражданки также установлена. Свидетели указали, что из автомобиля выбежала женщина и забежала в подъезд. 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения и в свое время видео, где львовян возмутило поведение, и нарушение упомянутого лица даже попало в интернет-сеть. На месте работали следователи. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

 
ForUm

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