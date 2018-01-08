Американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, назначение держится в секрете.

Ракету запустили с мыса Канаверал в американском штате Флорида 7 января около 20:00 по местному времени (03:00 8 января при Киеву), передает Радио Свобода.

Космический аппарат Zuma был построен для правительства США. Детали миссии, как и ведомство-заказчик, держатся в секрете.

Аэрокосмическая и оборонная компания Northtrop Grumman признала, что является производителем груза, но отказалась сообщать детали.

Запуск Zuma был запланирован на ноябрь 2017 года, однако несколько раз откладывался.

Ранее SpaceX запускала спутник-шпион для Национального управления военно-космической разведки США и орбитальный самолет X-37B для Военно-воздушных сил США.