Американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, назначение держится в секрете.
Ракету запустили с мыса Канаверал в американском штате Флорида 7 января около 20:00 по местному времени (03:00 8 января при Киеву), передает Радио Свобода.
Космический аппарат Zuma был построен для правительства США. Детали миссии, как и ведомство-заказчик, держатся в секрете.
Аэрокосмическая и оборонная компания Northtrop Grumman признала, что является производителем груза, но отказалась сообщать детали.
Запуск Zuma был запланирован на ноябрь 2017 года, однако несколько раз откладывался.
Ранее SpaceX запускала спутник-шпион для Национального управления военно-космической разведки США и орбитальный самолет X-37B для Военно-воздушных сил США.
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