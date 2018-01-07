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Отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54 отдельной механизированной бригады ВСУ никогда не существовало, заявляет командование ОМБр.

«Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины и добросовестно служат в составе штатных подразделений воинских частей. Несколько таких военнослужащих добросовестно несут службу в различных подразделениях 54 бригады и в настоящее время имеют официальный статус военнослужащих Вооруженных сил Украины», - отмечается в сообщении.

Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо – уволены с воинской службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО.

Ранее в соцсетях появилось заявление военного подразделения «Грузинский легион» о выходе из состава 54-й ОМБр.

Основанный в 2014 году «Грузинский легион» с 24 февраля 2016 года находился в составе Вооруженных сил Украины, интегрировался в 25-й батальон «Киевская Русь» 54-й ОМБр (3-я рота). В истории Украины это первый случай, когда в состав вооруженных сил официально были приняты иностранцы.

 
ForUm

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