Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон никогда не ставил под сомнение умственную пригодность президента Дональда Трампа и намерен оставаться на своем посту в течение всего года.

Об этом он рассказал в интервью CNN, передает Украинская правда.

Такой ответ Тиллерсон дал на вопрос о книге Майкла Вольфа «Огонь и ярость» о первом годе президентства Трампа. Автор книги ставит вопрос о темпераменте президента.

«Я никогда не сомневался в его умственной пригодности», - сказал Тиллерсон в интервью. «У меня нет причин подвергать сомнению его умственную пригодность», - добавил он.

Тиллерсон также опроверг обвинения в книге Вольфа, что Трампу не хватает внимания, и он не может сосредоточиться на встречах с иностранными лидерами, иногда покидая их на ранней стадии.

«Я никогда не видел, чтобы президент покидал встречу с иностранным лидером», - сказал Тиллерсон, добавив, что среди всех чиновников он, вероятно, провел больше времени с президентом, чем, возможно, министр обороны Джеймс Мэттис.

В разговоре с корреспондентом Тиллерсон сказал, что его отношения с Трампом развиваются и в течение своего первого года работы он учился ориентироваться в них.

«Мои отношения с ним ... являются развивающимися», - сказал Тиллерсон, добавив, что он не встречался с Трампом, когда его попросили возглавить Государственный департамент и им нужно было научиться понимать друг друга.

В то время как Трамп неоднократно критиковал дипломатические усилия Тиллерсона в твитах, а источники Белого дома регулярно «сливали» информацию, наносящую ущерб бывшему президенту ExxonMobil, Тиллерсон сказал, что он «в прошлом году лучше узнал, как сотрудничать с президентом».

«Мне нужно было изучить, что эффективно с этим президентом, он не типичный для президентов прошлого. Я думаю, это хорошо известно. Это также то, почему его выбрал американский народ», - сказал Тиллерсон.

В то же время, Тиллерсон заявил, что вопреки слухам он не уйдет со своей должности.

«Я думаю, что у нас будет очень продуктивный 2018 год, - сказал он. - Государственный департамент усиливается каждый день, понимает, чего мы пытаемся достичь. И я ожидаю, что у нас будет очень и очень успешный 2018 год».