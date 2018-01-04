За минувшие сутки боевики 5 раз нарушали перемирие, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 15:30, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня - вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато в первой половине дня российско-оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на донецком направлении», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, из минометов калибра 82-мм боевики вели огонь по нашим оборонным укреплениям вокруг Марьинки и шахты Бутовка. Гранатометы различных видов и легкое пехотное вооружение захватчики применили у Авдеевки и Водяного, а из стрелкового оружия провоцировали защитников Широкино.

Украинские воины ни разу не поддались на провокации агрессора и огонь в ответ не открывали.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки враг активизировал воздушную разведку. Беспилотные летательные аппараты противника, запрещенные к применению Минскими договоренностям, были зафиксированы в районе Светлодарской дуги и на Приазовье.