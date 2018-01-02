За минувшие сутки российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Первые сутки нового года не принесла мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в частности, из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

На донецком направлении самая враждебная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецкого оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.