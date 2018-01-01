Более тысячи сторонников политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода», национально-освободительного движения «Правый сектор», партии «Национальный корпус» и других националистических организаций в центре Киева проводят факельный марш по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Шествие началось с проезжей части улицы Владимирской, на которой участники марша перекрыли четыре полосы. Участники факельного шествия держат в руках флаги Украины, красно-черные флаги, «Национального корпуса», а также символику «Свободы», «Правого сектора», «Конгресса украинских националистов», всеукраинской организации «Сокол» и других националистических объединений, сообщает УНИАН.

В начале колонны участница акция несет портрет Бандеры. Участники марша пройдут по улице Владимирская, бульвару Тараса Шевченко, улице Крещатик и завершат акцию проведением вече на Майдане Незалежности.

Факельный марш проходит под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!».

Перед началом марша народный депутат Украины Андрей Ильенко заверил журналистов, что шествие будет мирным.

По его словам, сегодняшнее шествие касается не только истории, но и актуальных вопросов. «По завершению марша состоится митинг. На митинге будут обсуждаться не только вопросы истории, но и актуальные политические вопросы современности, и, собственно, планы патриотических националистических сил на год: как мы видим ситуацию в стране, что мы считаем необходимым сделать для того, чтобы прекратить бардак, имеющий место в нашем государстве, прекратить абсолютную бездеятельность, коррупционность и антинародность нынешней власти», - заявил Ильенко.

Факельный марш сопровождают правоохранители.