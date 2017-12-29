В Турции арестован организатор фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Yeni Safak.

Как сообщается, прокуратура Анкары обвинила Мустафу Тимуру Озкана в причастности к подготовке этого убийства. Суд удовлетворил запрос прокуратуры и арестовал организатора выставки.

Напомним, Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший на него полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был убит. В МИД РФ произошедшее назвали терактом.