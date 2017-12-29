также в разделеМир
Запущенный Россией для Анголы спутник вышел на связь 6
Президент Италии распустил парламент 55
Навальный обжаловал отказ ЦИК РФ допустить его на выборы президента 46
Во дворе Белого дома спилили 200-летнюю магнолию Джексона 70
На Суматре произошло извержение вулкана 70
В результате теракта в Кабуле погибли 40 человек 33
В результате теракта в Петербурге пострадали 13 человек 68
В Петербурге в супермаркете прогремел взрыв 65
Запущенный Россией для Анголы спутник перестал выходить на связь 76
России не нравится риторика США в отношении КНДР 40
СМИ: Россия частично «закроет» небо для США 153
В ЕС отреагировали на решение ЦИК РФ о недопуске Навального к выборам 109
В РФ назвали приоритетом наращивание войск на границе с Украиной 86
Собчак стала кандидатом в президенты РФ 74
На Кубе из-за взрыва фейерверков пострадали 39 человек 48
США значительно сократят бюджет ООН 69
Военный корабль РФ нарушил территориальные воды Великобритании 86
Google «убьет» миллионы программ и игр для Android 128

В Турции арестован организатор фотовыставки, на которой был убит посол России Андрей Карлов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на  Yeni Safak.

Как сообщается, прокуратура Анкары обвинила Мустафу Тимуру Озкана в причастности к подготовке этого убийства. Суд удовлетворил запрос прокуратуры и арестовал организатора выставки.

Напомним, Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший на него полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был убит. В МИД РФ произошедшее назвали терактом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги