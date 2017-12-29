Боевики на Донбассе активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Пролет беспилотника противника был зафиксирован в районе светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22:00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа «Орлан-10».
Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.
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