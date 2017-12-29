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Боевики на Донбассе активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Пролет беспилотника противника был зафиксирован в районе светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22:00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа «Орлан-10».

Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.
ForUm

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