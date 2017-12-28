Центральная избирательная комиссия инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 28 декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия своим постановлением одобрила предложения по проведению государственного эксперимента по установлению результатов промежуточных выборов народного депутата Украины, изложенные в форме законопроекта с пояснительной запиской и расчетом ориентировочной стоимости его проведения», - говорится в сообщении.

Экспериментом предусмотрено, что сведения о содержании протоколов участковых избирательных комиссий в электронном виде будут передаваться со всех избирательных участков сразу и непосредственно в Центральную избирательную комиссию.

«Таким образом, украинское общество и международное сообщество смогут узнать о результатах подсчета голосов избирателей уже утром дня, следующего за днем ​​голосования», - пояснили в ЦИК.

Целью такого эксперимента является также практическое испытание в процессе установления результатов промежуточных выборов народного депутата Украины в порядке, определенном Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», возможности автоматизированного формирования протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, протоколов окружных избирательных комиссий о повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках, об итогах голосования в одномандатном избирательном округе. А также – возможности установления итогов голосования в одномандатном избирательном округе на основании созданных в электронной форме протоколов о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и о повторном подсчете голосов избирателей на избирательном участке.

Протоколы УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе и протоколы ОИК о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, созданные в электронной форме, используются исключительно для анализа результатов проведения эксперимента, имеют информационное значение и не вызывают юридических последствий.