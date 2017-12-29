В течение 2017 года сотрудники подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ прекратили деятельность 388 злоумышленников, причастных к администрированию и модерации антиукраинских ресурсов в Интернете. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По материалам спецслужбы зарегистрировано 43 уголовных производства в отношении агитаторов, которые в основном в российских соцсетях распространяли материалы и призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, проведению массовых беспорядков и другую антиукраинскую пропаганду.

С начала года суды вынесли 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам антиукраинских сообществ и страниц в социальных сетях, в частности «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их действия квалифицированы по ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году сотрудники Службы прекратили использование международными преступными группировками 24 сайтов в украинском сегменте Интернет, через которые проходила координация террористической и иной противоправной деятельности.

Прекращено также функционирование сети из десяти информационных сайтов, которая была создана российскими спецслужбами для распространения ложных сообщений манипулятивного характера в рамках гибридной информационной агрессии против Украины. Ресурсы, которые входили в сеть, были зарегистрированы с использованием похищенных на территории РФ паспортов украинских работников.