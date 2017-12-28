Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета гимн Украины был прерван вставкой из гимна России.

Об этом сообщил мэр города Владимир Карплюк.

«Оппоненты городской власти подменили флешку с гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете», - написал он в Facebook.

Мэр добавил, что после этого депутатское большинство спело гимн Украины без музыкального сопровождения, «чем подтвердило свой патриотизм».

«Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины, ведь за этой провокацией могут стоять сепаратисты, которые прикрываются громким словом «активист», - отметил он.

При этом Карплюк заявил, что бойцам и семьям погибших Ирпень выделил рекордное количество жилья – 50 квартир и более 200 земельных участков.