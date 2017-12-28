В Киеве с нарушением работает каждое 2-е заведение общественного питания (МАФ, передвижная торговля). Об этом заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в столице Олег Рубан, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, за год мониторинга субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в Киеве, были получены результаты, свидетельствующие о системном несоответствие нормативно-правовым актам. Так, установлено, что с нарушением работает каждое 2-е заведение общественного питания (МАФ, передвижная торговля), каждое 5-е заведение общественного питания (кафе, рестораны, пищеблоки), каждая 10-я торговая сеть (супермаркеты, магазины) и каждое 20-е производство, перерабатывающий цех.

Рубан отметил, что такой мониторинг не просто позволяет выявить слабые места в деятельности предприятия, но и стимулирует операторов рынка устранять нарушения. «Показателен пример одного из киевского кафе, в котором посетители пострадали после употребления суши. После этого случая Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве провело мониторинг более 300 объектов хозяйствования. В результате почти 80% проверенных объектов сами приостановили свою деятельность для устранения нарушений и приведения своей работы с требованиями законодательства», - подчеркнул он.

Рубан также сообщил, что по результатам исследований продовольственных непродовольственных товаров, реализуемых в торговых сетях столицы, было не допущено к реализации более 400 тонн недоброкачественных пищевых продуктов и более 200 единиц непродовольственных товаров.