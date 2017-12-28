За все время Международный олимпийский комитет (МОК) лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

В частности, в связи с употреблением ими допинга МОК лишил украинских спортсменов Юрия Белонога золотой медали, завоеванной им в толкании ядра, и Елену Олефиренко - бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).

Также МОК лишил украинских спортсменов Ольгу Коробку серебряной медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, Людмилу Блонскую - серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталию Давидову - бронзовой медали по тяжелой атлетике, Дениса Юрченко - бронзовой медали по легкой атлетике, Василия Федоришина - серебряной медали по вольной борьбе, которые они завоевали на летней Олимпиаде-20

Кроме того, МОК лишил украинских спортсменов Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне (Великобритания).

В ответе министерства не указано, но в марте текущего года МОК сообщал, что лишил украинскую спортсменку Викторию Терещук бронзовой медали в соревнованиях по современному пятиборью, которую она завоевала на Олимпиаде-2008 в Пекине, из-за применения допинга.