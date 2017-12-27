В Петербурге в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв. Троих пострадавших забрала скорая помощь.

Как сообщает «Фонтанка», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно. Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс.

Уточняется, что разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.