В Голосеевском районе неизвестные в масках ворвались в частный дом, связали мужчину и его жену скотчем, забрали деньги и скрылись, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Около 22:00 25 декабря в полицию обратился 68-летний киевлянин, который сообщил, что в его дом ворвались неизвестные лица в черной одежде и в масках.

По указанному адресу прибыли патрульные, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Оперативники опросили потерпевшего и задокументировали событие.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Правонарушителям грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.