также в разделеСтолица
Минфин влил в Приватбанк еще 16 миллиардов 27
В Киеве задержали банду, подозреваемую в убийстве экс-директора «Укрспирта» 175
Прошедшая ночь в Киеве стала самой теплой за 136 лет 32
На Крещатике из магазина украли 40 шуб 104
В Киеве после дождя затопило целую улицу 55
На Майдане протестовали против приговора соучастнику убийству Веремия 58
Газ в дома у обрушившейся в Киеве стены обещают дать завтра 33
Полиция назвала самый криминогенный район Киева 220
В Киеве рухнувшая стена завалила два авто 62
Киевляне собрались на «Кофе на Крещатике» 144
Кличко обещает отремонтировать 10 парков в Киеве в 2018 году 35
В Киеве ожидается сильный ветер 56
Киевлянам обещают бесперебойную работу транспорта на праздники 40
В Киеве водитель сбежал с места смертельного ДТП 63
Киевлян просят убрать авто с обочин дорог 58
Кличко показал на видео, как Киев изменился за год 194
Не растерялся: В Киеве понятой во время обыска украл 20 тысяч 140
В Киеве неизвестные разгромили «наливайку» 99

В Голосеевском районе неизвестные в масках ворвались в частный дом, связали мужчину и его жену скотчем, забрали деньги и скрылись, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Около 22:00 25 декабря в полицию обратился 68-летний киевлянин, который сообщил, что в его дом ворвались неизвестные лица в черной одежде и в масках.

По указанному адресу прибыли патрульные, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Оперативники опросили потерпевшего и задокументировали событие.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Правонарушителям грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги