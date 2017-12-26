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Правоохранители заблокировали в Украине более тысячи так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Об этом на брифинге по итогам года заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает 112 Украина.

По словам Князева, благодаря действиям сотрудников киберполиции, удалось избежать жертв среди детей.

«Хочу вспомнить нашу реакцию в отношении преступлений, объектами которых стали несовершеннолетние, так называемые группы «Синий кит» и другие. Те действия, которые проводила киберполиция вместе с другими криминальными подразделениями, сделали невозможными, минимизировали человеческие потери, в первую очередь среди детей», - заявил Князев.

Он добавил, что проблемы «групп смерти» в Украине на данный момент не существует.

«Мы заблокировали более тысячи таких групп смерти в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодня», - констатировал он.
ForUm

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